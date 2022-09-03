Онугха определился с новым клубом

Бывший нападающий «Рубина», а ныне футболист «Вайле» Герман Онугха продолжит карьеру в «Бней-Сахнине», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 26-летний футболист перейдёт в израильский клуб на правах годичной аренды. В ближайшее время Онугха пройдёт медобследование.

«Бней-Сахнин» занимает седьмое место в турнирной таблице текущего розыгрыша чемпионата Израиля, имея в своём активе три очка после двух сыгранных матчей.

В минувшем сезоне нападающий провёл в составе «Рубина» 25 игр, отметившись в них тремя забитыми мячами. Также на его счету четыре матча за самарские «Крылья Советов».

Портал Transfermarkt оценивает Онугху в 500 тысяч евро.