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Онугха определился с новым клубом

 
03 Сентября 2022 • 09:49 Комментировать
Рубин
...
Алания
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04.09 18:00

Бывший нападающий «Рубина», а ныне футболист «Вайле» Герман Онугха продолжит карьеру в «Бней-Сахнине», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 26-летний футболист перейдёт в израильский клуб на правах годичной аренды. В ближайшее время Онугха пройдёт медобследование.

«Бней-Сахнин» занимает седьмое место в турнирной таблице текущего розыгрыша чемпионата Израиля, имея в своём активе три очка после двух сыгранных матчей.

В минувшем сезоне нападающий провёл в составе «Рубина» 25 игр, отметившись в них тремя забитыми мячами. Также на его счету четыре матча за самарские «Крылья Советов».

Портал Transfermarkt оценивает Онугху в 500 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Вайле Герман Онугха Трансферы футбола - лето 2022 Бней-Сахнин
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