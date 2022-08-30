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Первая лига

«Рубин» подписал контракт с Безруковым официально

 
30 Августа 2022 • 14:22 Комментировать
Нефтехимик
...
Шинник
04.09 18:00

«Рубин» официально объявил о подписании контракта с полузащитником «Нефтехимика» Русланом Безруковым.

Соглашение 20-летнего футболиста с казанским клубом рассчитано до лета 2026 года.

В текущем розыгрыше Первой лиги полузащитник провёл в составе нижнекамской команды семь матчей, не отметившись в них результативными действиями.

После семи туров «Рубин» занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиге, имея в своём активе 12 набранных очков. Свой следующий матч подопечные Леонида Слуцкого проведут 4 сентября против владикавказской «Алании». Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени.

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НЕФТЕХИМИК ШИННИК
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