«Рубин» официально объявил о подписании контракта с полузащитником «Нефтехимика» Русланом Безруковым.

Соглашение 20-летнего футболиста с казанским клубом рассчитано до лета 2026 года.

В текущем розыгрыше Первой лиги полузащитник провёл в составе нижнекамской команды семь матчей, не отметившись в них результативными действиями.

После семи туров «Рубин» занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиге, имея в своём активе 12 набранных очков. Свой следующий матч подопечные Леонида Слуцкого проведут 4 сентября против владикавказской «Алании». Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени.