Домингес: «Очень грустно видеть «Рубин» в таком положении»

Бывший полузащитник «Рубина» Алехандро Домингес поделился мнением о текущем состоянии казанской команды, которая вылетела из РПЛ в Первую лигу по итогам сезона 2021/2022.

«В своё время в Казани много выигрывали, творили историю. Поэтому видеть «Рубин» в таком положении лично мне очень грустно», — приводит слова Домингеса «Матч ТВ».

Напомним, что аргентинец защищал цвета «Рубина» в период с 2004 по 2006 год, а также в сезоне 2008/2009. Всего в составе казанцев Домингес провёл 107 матчей, забив 43 гола и отдав 24 результативные передачи.

Вместе с «Рубином» футболист выиграл чемпионат России в 2009 году.