Дзагоев рассказал, будет ли праздновать гол в ворота «Алании»

Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев поделился ожиданиями от матча 8-го тура Первой лиги, в котором казанцы примут на своём поле «Аланию».

Напомним, что футболист является уроженцем Северной Осетии. Дзагоев признался, что если ему удастся забить гол в предстоящей встрече, то праздновать он его не станет. Отметим также, что этот матч станет для Дзагоева первым в футболке «Рубина».

«Тут принципиального момента нет. Но так совпало, что я попадаю именно на игру с «Аланией». Я родом оттуда, так что могу сказать, что эта команда для меня родная. Желаю хорошей, качественной, зрелищной игры обеим командам», — приводит слова Дзагоева пресс-служба казанского клуба.

Матч «Рубин» — «Алания» состоится завтра, 4 сентября. Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени.