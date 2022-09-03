Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Дзагоев рассказал, будет ли праздновать гол в ворота «Алании»

 
03 Сентября 2022 • 13:40 Комментировать (2)
Рубин
...
Алания
1 1.98 X 3.60 2 3.75
04.09 18:00

Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев поделился ожиданиями от матча 8-го тура Первой лиги, в котором казанцы примут на своём поле «Аланию».

Напомним, что футболист является уроженцем Северной Осетии. Дзагоев признался, что если ему удастся забить гол в предстоящей встрече, то праздновать он его не станет. Отметим также, что этот матч станет для Дзагоева первым в футболке «Рубина».

«Тут принципиального момента нет. Но так совпало, что я попадаю именно на игру с «Аланией». Я родом оттуда, так что могу сказать, что эта команда для меня родная. Желаю хорошей, качественной, зрелищной игры обеим командам», — приводит слова Дзагоева пресс-служба казанского клуба.

Матч «Рубин» — «Алания» состоится завтра, 4 сентября. Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Алания Рубин Алан Дзагоев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РУБИН АЛАНИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
KUGO
03 Сентября 2022 в 14:15
Скажу больше, Алан: "Хоть поплачь, главное - забей!"
KUGO
03 Сентября 2022 в 13:57
Алан, забей сначала!!!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
04.09  11:00 Енисей ... СКА-Хабаровск
04.09  16:00 Родина Москва ... Краснодар-2
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Сентября
14:55 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Уфы» Камилов близок к переходу в «Ахмат»
13:40 · Россия. Первая лига
Дзагоев рассказал, будет ли праздновать гол в ворота «Алании» 2
13:25 · Россия. Первая лига
Дзагоев рассказал о том, что побудило его перейти в «Рубин»
13:13 · Россия. Первая лига
Слуцкий прокомментировал переход Дзагоева в «Рубин»
09:49 · Россия. Первая лига
Онугха определился с новым клубом
02 Сентября
18:12 · Россия. Первая лига
​Дзагоев – игрок «Рубина» 1 официально
17:54 · Россия. Первая лига
«Арсенал» прервал неудачную серию, обыграв «Уфу»
15:09 · Россия. Первая лига
​Дзагоев уже тренируется с «Рубином»
13:14 · Россия. Первая лига
Домингес: «Очень грустно видеть «Рубин» в таком положении»
05:37 · Россия. Первая лига
«Селтик» объявил о трансфере Абильдгора
01 Сентября
13:33 · Россия. Премьер-лига
Нападающий Барсов покинул «Сочи» и перешёл в «Нефтехимик»
30 Августа
14:22 · Россия. Первая лига
«Рубин» подписал контракт с Безруковым официально
13:26 · Россия. Первая лига
Экс-игрок тульского «Арсенала» перешёл в «Бордо» официально
13:12 · Россия. Первая лига
Дзагоев прилетел в Казань
09:59 · Россия. Первая лига
Дзагоев сможет расторгнуть контракт с «Рубином», если получит более заманчивое предложение
Все новости
Рекомендуем