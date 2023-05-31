В «Рубине» допустили, что Терехов станет усилением для команды

Александр Айбатов, генеральный директор казанского «Рубина» полагает, что опытный игрок обороны Сергей Терехов может стать заметным усилением для казанцев в будущем сезоне Премьер-лиги.

«Возможно, он и усилит Казань. Но мы пока купили билеты в Москву на игру с «Родиной», - кратко пояснил Айбатов «Матч ТВ».

Ранее Алексей Груднев, некогда пресс-атташе «Сочи», заявил, что вещей Терехова на базе южан уже нет, а билет в Казань игроку уже «заказан». Контракт защитника с сочинцами истекает в конце сезона.

Напомним, что казанский клуб сезон спустя возвращается в Премьер-лигу. «Рубину» удалось стать победителем Первой лиги благодаря победе над прямым конкурентом и ещё одним будущим клубом РПЛ – калининградской «Балтикой» (1:0).