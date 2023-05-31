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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Рубине» допустили, что Терехов станет усилением для команды

31 Мая 2023 • 20:29 Комментировать
Родина Москва
...
Рубин
03.06 14:00

Александр Айбатов, генеральный директор казанского «Рубина» полагает, что опытный игрок обороны Сергей Терехов может стать заметным усилением для казанцев в будущем сезоне Премьер-лиги.

«Возможно, он и усилит Казань. Но мы пока купили билеты в Москву на игру с «Родиной», - кратко пояснил Айбатов «Матч ТВ».

Ранее Алексей Груднев, некогда пресс-атташе «Сочи», заявил, что вещей Терехова на базе южан уже нет, а билет в Казань игроку уже «заказан». Контракт защитника с сочинцами истекает в конце сезона.

Напомним, что казанский клуб сезон спустя возвращается в Премьер-лигу. «Рубину» удалось стать победителем Первой лиги благодаря победе над прямым конкурентом и ещё одним будущим клубом РПЛ – калининградской «Балтикой» (1:0).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Сергей Терехов Александр Айбатов Сочи
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