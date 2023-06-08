Сайманов уверен, что Слуцкий смог бы вывести «Рубин» в РПЛ

Бывший генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался об уходе известного тренера Леонида Слуцкого с поста наставника казанской команды в ноябре прошлого года.

Напомним, «Рубин», возглавляемый Рашидом Рахимовым, стал победителем прошедшего розыгрыша Первой лиги. По мнению Сайманова, казанцы могли бы добыть путёвку в РПЛ и под руководством Слуцкого.

«Сейчас как-то все забывают, но Слуцкий проделал большую и успешную работу в «Рубине». Уверен, всё было бы хорошо, мы собрали шикарную команду. Но, к сожалению, произошло то, что УЕФА и ФИФА приняли беспрецедентные решения. У нас ушли игроки, и мы оказались в дивизионе уровнем ниже», — цитирует Сайманова Sport24.

Слуцкий возглавлял «Рубин» с декабря 2019 по ноябрь 2022 года. Ранее он также работал в ЦСКА, «Крыльях Советов», футбольном клубе «Москва», английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе».