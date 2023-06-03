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Первая лига

«Родина» с «Рубином» не смогли открыть счёт

03 Июня 2023 • 16:01 Комментировать
Родина Москва
0:0
Рубин
окончен

Представители топ-5 Первой лиги, «Родина» и «Рубин», провели матч заключительного тура. В дебюте Илья Камышев направил мяч в сетку ворот гостей, но из офсайда. У соперника лучший шанс первого тайма был у Ломовицкого, который стрельнул в перекладину. Димитар Митков чудом не попал в створ на добивании уже после перерыва. Добавим, что «Родина» почти весь второй тайм играла вдесятером после удаления Камышева.

Казанцы выиграли Первую лигу, соперник с пятого места попал в стыковые матчи.

Протокол игры  
Родина Москва0:0Рубин
Сангаре ДэвидБайтуков РусланКлещенко АлександрАликин ПавелШадринцев Дмитрий 90' (Воропаев Артём ( 90') Дмитриев ОлегФищенко Руслан 46' (Ната Уэсли ( 46') Гордюшенко Астемир  31' 46' (Данилин Максим Алексеевич ( 46') Камышев Илья  8'  53'Калмыков Амур 46' (Тимошенко Иван ( 46') Андреев Игорь 65' (Колесниченко Кирилл ( 65')
Запасные: Кризан МитяКараев МаксимЮдинцев ГеоргийМартовой ДаниилАйдаров СергейКуль Руслан
Янович НикитаГрицаенко АлексейНижегородов КонстантинМартынович АлександрЛомовицкий Александр 65' (Лисакович Виталий ( 65'  88') Попов АртёмИванов ОлегКабутов ДмитрийЗотов АлександрГорбунов Игорь 64' (Уридия Мераби ( 64'  89') Митков Димитар 64' (Бакаев Солтмурад ( 64'Безруков Руслан 90')
Запасные: Костюков МихаилНабиуллин ЭльмирДюпин ЮрийШиряев МаксимБеленов АлександрАшурматов РустамТесленко Егор
03 июня.

 

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