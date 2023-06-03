«Родина» с «Рубином» не смогли открыть счёт

Представители топ-5 Первой лиги, «Родина» и «Рубин», провели матч заключительного тура. В дебюте Илья Камышев направил мяч в сетку ворот гостей, но из офсайда. У соперника лучший шанс первого тайма был у Ломовицкого, который стрельнул в перекладину. Димитар Митков чудом не попал в створ на добивании уже после перерыва. Добавим, что «Родина» почти весь второй тайм играла вдесятером после удаления Камышева.

Казанцы выиграли Первую лигу, соперник с пятого места попал в стыковые матчи.