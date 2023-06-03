«Родина» с «Рубином» не смогли открыть счёт

Представители топ-5 Первой лиги, «Родина» и «Рубин», провели матч заключительного тура. В дебюте Илья Камышев направил мяч в сетку ворот гостей, но из офсайда. У соперника лучший шанс первого тайма был у Ломовицкого, который стрельнул в перекладину. Димитар Митков чудом не попал в створ на добивании уже после перерыва. Добавим, что «Родина» почти весь второй тайм играла вдесятером после удаления Камышева.
Казанцы выиграли Первую лигу, соперник с пятого места попал в стыковые матчи.
Протокол игры
Сангаре Дэвид•Байтуков Руслан•Клещенко Александр•Аликин Павел•Шадринцев Дмитрий90' (Воропаев Артём (90') •Дмитриев Олег•Фищенко Руслан46' (Ната Уэсли (46') •Гордюшенко Астемир 31'46' (Данилин Максим Алексеевич (46') •Камышев Илья 8'• 53'Калмыков Амур46' (Тимошенко Иван (46') •Андреев Игорь65' (Колесниченко Кирилл (65')
Янович Никита•Грицаенко Алексей•Нижегородов Константин•Мартынович Александр•Ломовицкий Александр65' (Лисакович Виталий (65') • 88'Попов Артём•Иванов Олег•Кабутов Дмитрий•Зотов Александр•Горбунов Игорь64' (Уридия Мераби (64') • 89'Митков Димитар64' (Бакаев Солтмурад (64'Безруков Руслан90')
03 июня.
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