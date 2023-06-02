«Рубин» проявляет интерес к Магомеду-Шапи Сулейманову

«Рубин» проявляет интерес к нападающему «Краснодара» Магомеду-Шапи Сулейманову, который сейчас выступает за израильский «Хапоэль» из Беэр-Шевы на правах аренды.

По информации «РБ Спорт», в казанском клубе, который примет участие в следующем розыгрыше РПЛ, рассматривают возможность приглашения 23-летнего Сулейманова.

В нынешнем сезоне Сулейманов провёл за «Хапоэль» 35 матчей, в которых забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает российского нападающего в 2,5 миллиона евро.

Напомним, «Рубин» стал победителем текущего розыгрыша Первой лиги, досрочно обеспечив себе участие в следующем сезоне РПЛ.