Булыкин: «Рубин» будет украшением РПЛ в новом сезоне»

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением о возвращении «Рубина» в РПЛ.

Напомним, казанцы стали первыми по итогам текущего розыгрыша Первой лиги и сумели добыть прямую путёвку в Премьер-лигу.

Булыкин считает, что «Рубин» сумеет достойно выступить в следующем сезоне, так как теперь в клубе более ответственно подойдут к формированию состава и руководства.

«Рубин» будет украшением РПЛ в новом сезоне — у них хорошая арена и шикарная республика. Рахимов — опытный специалист, он уже тренировал в РПЛ. Мне кажется, если финансирование совпадёт с хорошими трансферами, то в следующем сезоне «Рубин» выступит хорошо», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Напомним, что «Рубин» является двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны. Свой ближайший матч казанцы проведут 3 июня против московской «Родины». Начало — в 18:00 по московскому времени.