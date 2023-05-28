Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин: «Рубин» будет украшением РПЛ в новом сезоне»

28 Мая 2023 • 16:02 Комментировать
Родина Москва
...
Рубин
03.06 18:00

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением о возвращении «Рубина» в РПЛ.

Напомним, казанцы стали первыми по итогам текущего розыгрыша Первой лиги и сумели добыть прямую путёвку в Премьер-лигу.

Булыкин считает, что «Рубин» сумеет достойно выступить в следующем сезоне, так как теперь в клубе более ответственно подойдут к формированию состава и руководства.

«Рубин» будет украшением РПЛ в новом сезоне — у них хорошая арена и шикарная республика. Рахимов — опытный специалист, он уже тренировал в РПЛ. Мне кажется, если финансирование совпадёт с хорошими трансферами, то в следующем сезоне «Рубин» выступит хорошо», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».  

Напомним, что «Рубин» является двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны. Свой ближайший матч казанцы проведут 3 июня против московской «Родины». Начало — в 18:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Дмитрий Булыкин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОДИНА МОСКВА РУБИН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
Пари НН Пари НН
0
0
1.38 5.20 8.20
Видео
36 мин
Динамо Москва Динамо Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
0
0
2.65 3.60 2.65
Видео
36 мин
Факел Факел
Крылья Советов Крылья Советов
1
0
2.65 3.45 2.65
Видео
28.05.23 в 19:00
Ростов Ростов
Ахмат Ахмат
2.12 3.75 3.35
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Мая
17:03 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Спартака» Абаскаль назвал сына русским именем
16:56 · Россия. Премьер-лига
Червиченко дал совет руководителям «Спартака»
16:54 · Россия. Премьер-лига
У «Спартака» худшая посещаемость за последние 19 лет
16:52 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Без Карасёва и Левникова «Спартак» совсем не нравится»
16:51 · Россия. Премьер-лига
«Факел» быстро повёл в матче с «Крыльями Советов»
16:49 · Россия. Премьер-лига
Юран назвал причину отсутствия Глушакова в матче со «Спартаком»
16:46 · Россия. Премьер-лига
Юран пообщался с игроком «Спартака» после матча
16:46 · Россия. Премьер-лига
Алпатов объяснил выход Тюкавина и Смолова в старте «Динамо»
16:40 · Россия. Премьер-лига
Юран не проигрывал «Спартаку» как тренер
16:39 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Естественно, с Дзюбой вариативность немного больше»
16:33 · Россия. Премьер-лига
Игроки «Спартака» пробили по воротам «Пари НН» 25 раз
16:31 · Россия. Премьер-лига
Газзаев верит в победу «Динамо» над «Локомотивом»
16:30 · Россия. Премьер-лига
Осинькин отметил значение психологического настроя перед матчем с «Факелом»
16:28 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» ответили на вопрос о наказании для Соболева
16:28 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» остались недовольны результатом матча с «Пари НН»
Все новости
Рекомендуем