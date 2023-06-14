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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Олег Иванов считает, что Слуцкий мог бы работать в Европе

14 Июня 2023 • 09:50 Комментировать
Родина Москва
0:0
Рубин
окончен

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов выразил мнение, что бывший главный тренер казанской команды Леонид Слуцкий, ранее работавший в Англии и Нидерландах, мог бы вернуться в Европу.

Иванов считает, что у Слуцкого были предложения от клубов РПЛ, однако сейчас он не рассматривает Россию как вариант продолжения карьеры.

«Может ли Слуцкий вернуться в Европу? А почему нет? Всё зависит от предложения и уровня команды», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Напомним, что Слуцкий покинул «Рубин» в ноябре прошлого года и с тех пор находится без работы. До казанской команды он возглавлял ЦСКА, «Крылья Советов», «Москву», «Халл Сити» и «Витесс».

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Олег Иванов
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