Эдуардо Корнацини, агент полузащитника «Родины» Весли Наты, в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о будущем своего клиента.

По сведениям портала Transfermarkt, контракт 28-летнего бразильца с московским клубом рассчитан до конца текущего месяца.

«Интерес от клубов РПЛ? В любом случае, Весли продлил контракт, как это было прописано в соглашении», — сказал агент.

В минувшем сезоне Ната провёл за «Родину» 27 матчей, в которых отметился тремя забитыми голами.

По итогам минувшего розыгрыша Первой лиги «Родина» заняла пятое место в турнирной таблице и пробилась в стыковые матчи, где уступила по сумме двух встреч «Пари НН» (2:3).