Иванов: «В «Рубине» мне комфортно, есть желание остаться»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов заявил о своём желании выступать за казанский клуб и в следующем сезоне.

Напомним, действующий контракт 36-летнего Иванова с «Рубином» рассчитан до конца текущего месяца. По словам футболиста, сейчас он обсуждает с клубом возможное продолжение сотрудничества.

«У меня был пункт о продлении контракта, но из‑за определённых моментов выполнить условия для его реализации не получилось. Разговоры о продлении контракта идут. Есть желание остаться, так как в «Рубине» мне комфортно», — цитирует Иванова «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Иванов провёл за «Рубин» 23 матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Цвета казанской команды футболист защищает с лета прошлого года.