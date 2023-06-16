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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Рубин» объявил об уходе тренера Никитина официально

16 Июня 2023 • 09:19 Комментировать
Родина Москва
0:0
Рубин
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«Рубин» на своём официальном сайте объявил об уходе тренера Сергея Никитина в связи с истечением срока действия контракта.

Напомним, Никитин работал в «Рубине» с февраля нынешнего года, когда казанскую команду возглавлял Юрий Уткульбаев, покинувший свой пост 12 апреля. На место 53-летнего специалиста пришёл Рашид Рахимов, сумевший вывести «Рубин» в РПЛ.  

«Благодарим Сергея Ивановича за вклад в победу в турнире Первой лиги и желаем новых достижений на тренерском поприще!» — говорится в заявлении клуба.

По итогам минувшего розыгрыша Первой лиги «Рубин» занял первое место в турнирной таблице, набрав 69 очков в 34 проведённых матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин сергей никитин
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