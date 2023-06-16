«Рубин» на своём официальном сайте объявил об уходе тренера Сергея Никитина в связи с истечением срока действия контракта.

Напомним, Никитин работал в «Рубине» с февраля нынешнего года, когда казанскую команду возглавлял Юрий Уткульбаев, покинувший свой пост 12 апреля. На место 53-летнего специалиста пришёл Рашид Рахимов, сумевший вывести «Рубин» в РПЛ.

«Благодарим Сергея Ивановича за вклад в победу в турнире Первой лиги и желаем новых достижений на тренерском поприще!» — говорится в заявлении клуба.

По итогам минувшего розыгрыша Первой лиги «Рубин» занял первое место в турнирной таблице, набрав 69 очков в 34 проведённых матчах.