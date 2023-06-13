«Рубин» не рассчитывает на Дзагоева

«Рубин» не рассчитывает на 32-летнего полузащитника Алана Дзагоева в следующем сезоне.

По информации «Спорт Бизнес Online», одной из главных причин такой позиции казанского клуба являются постоянные травмы Дзагоева. Отмечается, что из-за своего состояния здоровья опытный футболист не способен проводить больше одной игры за три недели, при этом он имеет солидный контракт. Сам же полузащитник намерен остаться в «Рубине» ещё на сезон, как положено по его действующему соглашению.

Напомним, Дзагоев перешёл в «Рубин» осенью прошлого года из ЦСКА. Всего в составе казанской команды он успел провести 20 матчей, забить три гола и отдать две результативные передачи.