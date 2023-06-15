Иванов — о вылете «Уфы» из Первой лиги: «Жаль клуб, но всё к этому шло»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов, ранее выступавший за «Уфу», высказался о вылете башкирской команды во Вторую лигу.

Иванов признался, что ему жалко клуб и детей, занимающихся в его академии. При этом Иванов отметил, что к такому результату «Уфа» шла уже долгое время.

«Искренне жаль клуб, детей, болельщиков, но всё к этому шло. Ещё при мне ходили разговоры, что из-за финансовых проблем клуб может закрыться и сняться. Видимо, не смогли докричаться», — цитирует Иванова Metaratings.

Напомним, по итогам минувшего розыгрыша Первой лиги «Уфа» заняла 16-е место в турнирной таблице, не сумев сохранить прописку во втором по значимости дивизионе российского футбола. Иванов выступал за башкирский клуб с 2021 по 2022 год.