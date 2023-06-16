В «Рубине» высказались о будущем Дзагоева

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов высказался о будущем полузащитника казанской команды Алана Дзагоева.

«Будущее Дзагоева? Это вопрос к тренеру. Пока тренерский штаб думает», — цитирует Сафонова «Спорт-Экспресс».

Ранее сам 32-летний Дзагоев рассказал, что главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов намерен оставить его в своей команде.

Напомним, Дзагоев перешёл в «Рубин» осенью прошлого года из ЦСКА. В составе казанской команды опытный полузащитник провёл 20 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.

По итогам прошедшего розыгрыша Первой лиги «Рубин» занял первое место в турнирной таблице, обеспечив себе участие в следующем сезоне РПЛ.