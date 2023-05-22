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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гранат оценил возвращение «Рубина» в РПЛ

22 Мая 2023 • 18:28 Комментировать
Рубин
...
Динамо Махачкала
27.05 18:00

Бывший игрок московского «Динамо» и казанского «Рубина» Владимир Гранат не скрывает радости от возвращения казанцев в элиту российского футбола. Почти ровно год назад «Рубин», напомним, под руководством Леонида Слуцкого покинул Премьер-лигу впервые за 19 лет выступления в ней.

«Очень рад, что этот клуб снова в Премьер-лиге. В таком городе, как Казань, должен быть большой футбол. Болельщики любят свою команду, плюс в городе есть стадион чемпионата мира», - цитирует Граната «РБ Спорт».

В минувшие выходные «рубиновые» одержали важную победу над «Балтикой», нанеся калининградской команде первое официальное поражение с июля прошлого года.

На матче «Балтика» - «Рубин» установлен рекорд сезона

 

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Рубин Владимир Гранат
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РУБИН ДИНАМО МАХАЧКАЛА
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