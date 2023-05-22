Гранат оценил возвращение «Рубина» в РПЛ

Бывший игрок московского «Динамо» и казанского «Рубина» Владимир Гранат не скрывает радости от возвращения казанцев в элиту российского футбола. Почти ровно год назад «Рубин», напомним, под руководством Леонида Слуцкого покинул Премьер-лигу впервые за 19 лет выступления в ней.

«Очень рад, что этот клуб снова в Премьер-лиге. В таком городе, как Казань, должен быть большой футбол. Болельщики любят свою команду, плюс в городе есть стадион чемпионата мира», - цитирует Граната «РБ Спорт».

В минувшие выходные «рубиновые» одержали важную победу над «Балтикой», нанеся калининградской команде первое официальное поражение с июля прошлого года.

На матче «Балтика» - «Рубин» установлен рекорд сезона