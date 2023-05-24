Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Попов: «Я бы на месте Слуцкого не просил золотую медаль»

24 Мая 2023 • 11:53 Комментировать
Рубин
...
Динамо Махачкала
27.05 18:00

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов отреагировал на слова экс-главного тренера казанской команды Леонида Слуцкого.

Напомним, ранее 52-летний специалист, возглавлявший «Рубин» в начале нынешнего сезона, заявил, что должен получить медаль за выход казанцев в Премьер-лигу.

По мнению Попова, хоть Слуцкий и внёс свой вклад в успех «Рубина», свою работу в клубе он провалил. Эксперт отметил, что если бы он находился на месте тренера, то золотую медаль в такой ситуации просить бы не стал.

«Может, есть какая-то медаль за вылет из РПЛ или топор. Может, это ему стоит попросить.

Если посмотреть на костяк команды, то эти футболисты шли в команду Леонида Викторовича. Да, его заслуга в выходе «Рубина» в РПЛ есть. Но он провалил свою работу в клубе», — цитирует Попова «РБ Спорт».

Слуцкий работал в «Рубине» с декабря 2019 по ноябрь 2022 года. После 32 туров текущего розыгрыша Первой лиги казанцы возглавляют турнирную таблицу, имея в своём активе 65 набранных очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Алексей Попов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РУБИН ДИНАМО МАХАЧКАЛА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Мая
11:53 · Россия. Первая лига
Попов: «Я бы на месте Слуцкого не просил золотую медаль»
11:22 · Россия. Первая лига
Игнашевич близок к подписанию нового контракта с «Балтикой»
07:33 · Россия. Первая лига
Слуцкий отреагировал на выход «Рубина» в РПЛ
23 Мая
22:16 · Россия. Первая лига
Названа лучшая команда весны в Первой лиге
22:10 · Россия. Первая лига
Ибрагимов прокомментировал выход «Балтики» в РПЛ
22:08 · Россия. Премьер-лига
В «Балтике» заявили, что не планируют сильно менять состав после выхода в РПЛ
21:38 · Россия. Первая лига
«Алании» и ещё трём клубам Первой лиги отказали в лицензии для участия в РПЛ
20:32 · Россия. Премьер-лига
Садыгов заявил, что у «Химок» не будет конкурентов в Первой лиге
20:05 · Россия. Премьер-лига
40-летний Кашчелан завершит игровую карьеру в конце сезона
18:25 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов назвал задачу «Химок» в Первой лиге
12:32 · Россия. Премьер-лига
Гришин: «Обсуждать тему Игнашевича в ЦСКА не нужно, Федотов работает очень хорошо»
22 Мая
22:59 · Россия. Премьер-лига
В руководстве «Химок» заявили о кредите доверия к Талалаеву
22:01 · Россия. Премьер-лига
Талалаев не покинет «Химки» после вылета в Первую лигу
20:28 · Россия. Первая лига
В «Рубине» высказались о будущем Рахимова 1
20:20 · Россия. Первая лига
В «Рубине» планируют сохранить Дзагоева
Все новости
Рекомендуем