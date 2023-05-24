Попов: «Я бы на месте Слуцкого не просил золотую медаль»

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов отреагировал на слова экс-главного тренера казанской команды Леонида Слуцкого.

Напомним, ранее 52-летний специалист, возглавлявший «Рубин» в начале нынешнего сезона, заявил, что должен получить медаль за выход казанцев в Премьер-лигу.

По мнению Попова, хоть Слуцкий и внёс свой вклад в успех «Рубина», свою работу в клубе он провалил. Эксперт отметил, что если бы он находился на месте тренера, то золотую медаль в такой ситуации просить бы не стал.

«Может, есть какая-то медаль за вылет из РПЛ или топор. Может, это ему стоит попросить.

Если посмотреть на костяк команды, то эти футболисты шли в команду Леонида Викторовича. Да, его заслуга в выходе «Рубина» в РПЛ есть. Но он провалил свою работу в клубе», — цитирует Попова «РБ Спорт».

Слуцкий работал в «Рубине» с декабря 2019 по ноябрь 2022 года. После 32 туров текущего розыгрыша Первой лиги казанцы возглавляют турнирную таблицу, имея в своём активе 65 набранных очков.