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Первая лига

В «Рубине» высказались о будущем Рахимова

22 Мая 2023 • 20:28 Комментировать
Рубин
...
Динамо Махачкала
27.05 18:00

В казанском «Рубине» ответили на вопрос о том, рассматривают ли в клубе вариант с заменой Рашида Рахимова на какого-либо другого специалиста после выхода в Премьер-лигу.

«Не рассматриваем вариант с заменой. Главный тренер сделал большое дело», - цитирует «Спорт-Экспресс» спортивного директора казанцев Эдуарда Сафонова.

Напомним, что сам Рахимов возглавил «рубиновых» лишь в прошлом месяце. Последнее поражение на данный момент «Рубин» терпел в официальных матчах аж в прошлом году – в октябре-месяце.

В минувшие выходные казанский клуб официально оформил возвращение в РПЛ после сезона отсутствия.

На матче «Балтика» - «Рубин» установлен рекорд сезона 

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов Эдуард Сафонов
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