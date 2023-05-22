В «Рубине» высказались о будущем Рахимова

В казанском «Рубине» ответили на вопрос о том, рассматривают ли в клубе вариант с заменой Рашида Рахимова на какого-либо другого специалиста после выхода в Премьер-лигу.

«Не рассматриваем вариант с заменой. Главный тренер сделал большое дело», - цитирует «Спорт-Экспресс» спортивного директора казанцев Эдуарда Сафонова.

Напомним, что сам Рахимов возглавил «рубиновых» лишь в прошлом месяце. Последнее поражение на данный момент «Рубин» терпел в официальных матчах аж в прошлом году – в октябре-месяце.

В минувшие выходные казанский клуб официально оформил возвращение в РПЛ после сезона отсутствия.

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