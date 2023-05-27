«Рубин» хочет усилить три позиции под РПЛ

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов поделился информацией о трансферных планах команды предстоящим летом.

«Будем искать игроков под усиление. В каждую позицию центральной оси нам нужен игрок. Наверное, и нападающий, и опорный полузащитник и центральный защитник. Есть ли наработки? Материал есть, смотрим, разбираем», — заявил Сафонов «РБ Спорту».

Ранее казанский клуб досрочно вышел в РПЛ. На данный момент «Рубин» возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, опережая идущую на второй строчке «Балтику» на один зачетный балл. Стоит отметить, что у команды Рашида Рахимова есть игра в запасе.