Алексей Попов: «У Рахимова высокий авторитет, но он не работает вдолгую»

Экс-футболист «Рубина» Алексей Попов оценил работу главного тренера казанского клуба Рашида Рахимова. Напомним, 58-летний специалист возглавил «Рубин» в апреле.

«Рахимов встряхнул команду. У Рахимова высокий авторитет. Но его авторитет вдолгую не играет. У него авторитет – авторитарный. Такие методы не подходят для команды, которая хочет добиться больших результатов», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

Казанский «Рубин» возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, имея в своем активе 65 набранных очков. Отметим, что команда Рахимова досрочно вышла в РПЛ вместе с калининградской «Балтикой».