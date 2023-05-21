Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Алексей Попов: «У Рахимова высокий авторитет, но он не работает вдолгую»

21 Мая 2023 • 17:16 Комментировать
Рубин
...
Динамо Махачкала
27.05 18:00

Экс-футболист «Рубина» Алексей Попов оценил работу главного тренера казанского клуба Рашида Рахимова. Напомним, 58-летний специалист возглавил «Рубин» в апреле.

«Рахимов встряхнул команду. У Рахимова высокий авторитет. Но его авторитет вдолгую не играет. У него авторитет – авторитарный. Такие методы не подходят для команды, которая хочет добиться больших результатов», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

Казанский «Рубин» возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, имея в своем активе 65 набранных очков. Отметим, что команда Рахимова досрочно вышла в РПЛ вместе с калининградской «Балтикой».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов Алексей Попов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РУБИН ДИНАМО МАХАЧКАЛА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Родина Москва Родина Москва
ФК Кубань ФК Кубань
2
2
1.83 3.35 4.70
Видео
Окончен
Арсенал Тула Арсенал Тула
Шинник Шинник
0
1
2.00 3.30 3.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Мая
17:27 · Россия. Премьер-лига
Алексей Попов: Как «Рубину» снова не вылететь? Нужен системный подход
17:16 · Россия. Первая лига
Алексей Попов: «У Рахимова высокий авторитет, но он не работает вдолгую»
15:59 · Россия. Первая лига
«Родина» и «Кубань» выдали результативную ничью
11:54 · Россия. Первая лига
На матче «Балтика» - «Рубин» установлен рекорд сезона
09:14 · Россия. Первая лига
Игнашевич: «Приложим все силы, чтобы превзойти «Рубин» в таблице» 1
20 Мая
23:50 · Россия. Первая лига
«Рубин» довёл серию без поражений в Первой лиге до 20 матчей
23:37 · Россия. Первая лига
«Балтика» прервала 31-матчевую серию без поражений
21:28 · Россия. Первая лига
«Краснодар-2» помог «Кубани», разгромив «Велес»
19:01 · Россия. Первая лига
Газизов уверен, что «Уфа» будет жить
18:29 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий надеется, что в будущем Игнашевич возглавит ЦСКА
18:02 · Россия. Первая лига
Махачкалинское «Динамо» неожиданно проиграло «Волге»
15:58 · Россия. Первая лига
«Уфа» улучшила шансы на спасение, забив один гол «КАМАЗу»
15:00 · Россия. Первая лига
«Енисей» на 90-й минуте вырвал ничью в матче с «Нефтехимиком»
11:00 · Россия. Первая лига
«СКА-Хабаровск» победил «Волгарь»
19 Мая
23:12 · Россия. Премьер-лига
Губернатор Калининградской области поздравил «Балтику» с выходом в РПЛ
Все новости
Рекомендуем