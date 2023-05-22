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Первая лига

В махачкалинском «Динамо» рассказали о возможных решениях проблемы с установлением системы Fan ID на стадионе эксклюзив

22 Мая 2023 • 17:10 Комментировать
Рубин
...
Динамо Махачкала
27.05 18:00

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о деталях возможного выхода дагестанского клуба в Российскую премьер-лигу.

На текущий момент «Динамо» из Махачкалы занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги.

- Вы говорили, что для участия в стыковых матчах клубу нужно оборудовать стадион системой Fan ID, но вы можете просто не успеть этого сделать. Вы не рассматриваете вариант с арендой уже оборудованного стадиона на две игры?

- Тут надо понимать, что мы говорим лишь о перспективе нашего выхода в РПЛ. Дело в том, что нам надо играть внутри своего региона. В Дагестане нет нужных стадионов. Так бы «Алания» смогла играть на «Ахмат-Арене», но она не может этого делать. Могу ошибаться, но насколько я понимаю, владикавказцы не имеют играть на «Ахмат-Арене». Это правило возникло после ситуации с «Тамбовом», который играл в Саранске.

- Даже одну стыковую игру нельзя провести за пределами своего региона?

- Это нам должен разрешить Российский Футбольный Союз.

- Вы пока далеко не продвинулись в этом диалоге с РФС?

- Мы внутри клуба много анализируем сложившуюся ситуацию, но делаем это без фанатизма. Вопрос непростой, он связан в том числе с материальными затратами и с готовностью клуба выступать в РПЛ. Нам ещё надо заслужить право выступать в РПЛ. По спортивной части вопросов нет - клуб хочет играть в высшем дивизионе.

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Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев Динамо Махачкала
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