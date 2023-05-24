Дюпин рассчитывает остаться в «Рубине» после выхода в РПЛ

Страж ворот казанского «Рубина» Юрий Дюпин имеет все шансы остаться в команде и продолжить играть за клуб из Татарстана уже в рамках РПЛ. Об этом сообщил его представитель Дмитрий Кигинько.

«Он доволен возвращением «Рубина» в Премьер-лигу, теперь ждёт решений руководства о дальнейшем сотрудничестве. В Казани ему нравится, в клубе его всё устраивает», - цитирует Кигинько «РБ Спорт».

Напомним, что контракт 35-летнего голкипера с «Рубином» рассчитан до конца текущего сезона. Выступает за казанцев опытный вратарь с лета 2019 года, в текущем сезоне на его счету 28 матчей в рамках Первой лиги, в них он пропустил всего лишь 22 гола.

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