«Рубин» стал чемпионом Первой лиги

К матчу 33-го тура Первой лиги с махачкалинским «Динамо» «Рубин» подошёл с победной серией и позицией лидера. Этой традиции подопечные Рашида Рахимова не изменили. Джоэль Фамейе направил мяч в штангу, а под конец первого тайма из пределов штрафной забил победный гол. Он же на 52-й минуте замкнул прострел Дмитрия Кабутова на дальнюю штангу - 2:0.

Махачкалинцы делят шестое место, а вот соперник досрочно выиграл Первую лигу, опережая «Балтику» на четыре очка.