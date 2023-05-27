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Первая лига

«Рубин» стал чемпионом Первой лиги

27 Мая 2023 • 19:54 Комментировать
Рубин
2:0
Динамо Махачкала
окончен

К матчу 33-го тура Первой лиги с махачкалинским «Динамо» «Рубин» подошёл с победной серией и позицией лидера. Этой традиции подопечные Рашида Рахимова не изменили. Джоэль Фамейе направил мяч в штангу, а под конец первого тайма из пределов штрафной забил победный гол. Он же на 52-й минуте замкнул прострел Дмитрия Кабутова на дальнюю штангу - 2:0.

Махачкалинцы делят шестое место, а вот соперник досрочно выиграл Первую лигу, опережая «Балтику» на четыре очка.

Протокол игры  
Рубин2:0Динамо Махачкала
(1:0) Фамейе Джоэль41'  
(2:0) Фамейе Джоэль53'  
Дюпин ЮрийТесленко ЕгорМартынович АлександрГрицаенко АлексейСамошников Илья  45'Ломовицкий Александр 46' (Иванов Олег ( 46') Апшацев МаратЗотов Александр 88' (Бакаев Солтмурад ( 88') Кабутов ДмитрийФамейе Джоэль  30' 77' (Митков Димитар ( 77') Уридия Мераби 46' (Лисакович Виталий ( 46')
Запасные: Янович НикитаНабиуллин ЭльмирПопов АртёмНижегородов КонстантинБезруков РусланБеленов АлександрАшурматов РустамГорбунов Игорь
Терновский ДмитрийШумахов ИдарКрасильниченко ОлегКовачевич ВладимирСундуков Темиркан 77' (Ибрагимов Камиль ( 77') Алибеков МуталипИсаев Шамиль 46' (Магомедов Ражаб ( 46') Глушков Никита СергеевичЮсупов ЗалимханАтабаев Эрбол 78' (Лисакович Руслан ( 78') Мулахусейнович Нардин
Запасные: Ибрагимов МагомедБоженов КириллАбдурагимов РамазанВолк Давид
27 мая.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Динамо Махачкала
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