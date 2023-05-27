«Рубин» стал чемпионом Первой лиги

К матчу 33-го тура Первой лиги с махачкалинским «Динамо» «Рубин» подошёл с победной серией и позицией лидера. Этой традиции подопечные Рашида Рахимова не изменили. Джоэль Фамейе направил мяч в штангу, а под конец первого тайма из пределов штрафной забил победный гол. Он же на 52-й минуте замкнул прострел Дмитрия Кабутова на дальнюю штангу - 2:0.
Махачкалинцы делят шестое место, а вот соперник досрочно выиграл Первую лигу, опережая «Балтику» на четыре очка.
Протокол игры
|(1:0) Фамейе Джоэль41'
|(2:0) Фамейе Джоэль53'
Дюпин Юрий•Тесленко Егор•Мартынович Александр•Грицаенко Алексей•Самошников Илья• 45'Ломовицкий Александр46' (Иванов Олег (46') •Апшацев Марат•Зотов Александр88' (Бакаев Солтмурад (88') •Кабутов Дмитрий•Фамейе Джоэль 30'77' (Митков Димитар (77') •Уридия Мераби46' (Лисакович Виталий (46')
Терновский Дмитрий•Шумахов Идар•Красильниченко Олег•Ковачевич Владимир•Сундуков Темиркан77' (Ибрагимов Камиль (77') •Алибеков Муталип•Исаев Шамиль46' (Магомедов Ражаб (46') •Глушков Никита Сергеевич•Юсупов Залимхан•Атабаев Эрбол78' (Лисакович Руслан (78') •Мулахусейнович Нардин
27 мая.
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