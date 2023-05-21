Алексей Попов: Как «Рубину» снова не вылететь? Нужен системный подход

Бывший игрок «Рубина» Алексей Попов ответил на вопрос, что нужно сделать казанскому клубу для закрепления в РПЛ. Напомним, текущий сезон «Рубин» проводит в Первой лиге, но за два тура до конца сезона клуб досрочно вернулся в элитный дивизион.

«Нужен системный подход, нужно строить стратегические планы на долгие годы. Чтобы тренер понимал, для чего он тут. Что он не просто так пришел выиграть или попасть в пятерку, а он строит клуб на года», — приводит слова Попова портал «РБ Спорт».

На данный момент «Рубин» возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, имея в своей копилке 65 набранных очков.