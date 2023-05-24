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Первая лига

Канчельскис: «Слуцкого надо отблагодарить и дать ему медаль за выход «Рубина» в РПЛ»

24 Мая 2023 • 23:55 Комментировать
Рубин
...
Динамо Махачкала
27.05 18:00

Бывший нападающий сборной России Андрей Канчельскис предложил вручить экс-главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому медаль за выход команды в Российскую премьер-лигу.

«Медали дают, если ты отработал 50% сезона. Да, не получилось, но он же вклад внёс. Здесь не должно быть споров или сомнений, давать ли медаль. Его тоже нужно отблагодарить», – цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

Напомним, Слуцкий был уволен из казанского клуба  по ходу текущего сезона. Наставник возглавлял казанский коллектив на протяжении 19 туров. Сейчас рубиновых возглавляет Рашид Рахимов.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Андрей Канчельскис
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