Канчельскис: «Слуцкого надо отблагодарить и дать ему медаль за выход «Рубина» в РПЛ»

Бывший нападающий сборной России Андрей Канчельскис предложил вручить экс-главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому медаль за выход команды в Российскую премьер-лигу.

«Медали дают, если ты отработал 50% сезона. Да, не получилось, но он же вклад внёс. Здесь не должно быть споров или сомнений, давать ли медаль. Его тоже нужно отблагодарить», – цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

Напомним, Слуцкий был уволен из казанского клуба по ходу текущего сезона. Наставник возглавлял казанский коллектив на протяжении 19 туров. Сейчас рубиновых возглавляет Рашид Рахимов.