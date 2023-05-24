Агент сообщил, что Ломовицкий останется в «Рубине»

Валериюс Мижигурскис, агент полузащитника «Рубина» Александра Ломовицкого, высказался о будущем своего клиента.

Действующий контракт 25-летнего футболиста с казанским клубом рассчитает до лета 2026 года. По словам агента, Ломовицкий не собирается покидать «Рубин» в ближайшее время.

«Ломовицкий остается в «Рубине» на следующий сезон», — приводит слова Мижигурскиса «РБ Спорт».

Напомним, что «Рубин» досрочно оформил выход в РПЛ, набрав 65 очков в 32 турах Первой лиги. В текущем сезоне Ломовицкий провёл за команду из столицы Татарстана шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями.