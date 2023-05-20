«Рубин» довёл серию без поражений в Первой лиге до 20 матчей

Казанский «Рубин» сегодня стал лучшим в поединке двух лидеров Первой лиги и двух будущих участников РПЛ. Подопечные Рашида Рахимова одержали победу над «Балтикой» в гостях с минимальным счётом – 1:0.

Таким образом, казанцы не проигрывают в рамках Первой лиги уже на протяжении 20 матчей подряд. Последнее поражение «Рубин» терпел 1 октября – в домашнем матче против тульского «Арсенала», 1:2. С тех пор казанцы одержали 13 побед в рамках лиги и свели семь матчей к ничьей.

Напомним, что после победы над «Балтикой» казанцы возглавили турнирную таблицу Первой лиги с 65 баллами, но самое главное, сезон спустя оформили возвращение в Премьер-лигу.