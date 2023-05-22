В «Рубине» планируют сохранить Дзагоева

Эдуард Сафонов, занимающий пост спортивного директора казанского «Рубина», намекнул на то, что в казанской команде намерены сохранить Алана Дзагоева.

«Мы во всех игроках заинтересованы. Главное — концепция главного тренера, как он будет смотреть. Я во всех заинтересован», - заявил Сафонов «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что действующий контракт Дзагоева с казанским клубом рассчитан лишь до конца текущего сезона. В активе у опытного 32-летнего игрока – 20 матчей в рамках Первой лиги, в которых он трижды отличился забитыми голами и дважды – ассистами.

В минувшие выходные, напомним, «Рубин» оформил возвращение в Премьер-лигу год спустя после трагичного вылета.

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