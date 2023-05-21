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Первая лига

На матче «Балтика» - «Рубин» установлен рекорд сезона

21 Мая 2023 • 11:54 Комментировать

В рамках 32-го тура Первой лиги состоялся поединок между калининградской «Балтикой» и казанским «Рубином». Встречу посетили 32682 болельщика. Стоит отметить, что это рекордный показатель в нынешнем сезоне первого дивизиона.

До этого рекордным по посещаемости был поединок между «Рубином» и КАМАЗом, состоявшийся в седьмом туре.

Казанский клуб одержал минимальную победу в Калининграде со счетом 1:0 и досрочно вышел в Премьер-лигу. «Рубин» с 65 баллами занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги, а «Балтика» (64) располагается на второй позиции.

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