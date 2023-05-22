Канчельскис: «В Россию Кокорину возвращаться не надо, даже Кипр лучше»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поздравил нападающего «Ариса» Александра Кокорина с победой в чемпионате Кипра.

По мнению эксперта, в «Фиорентине», которая продолжает владеть правами на Кокорина, должны обратить внимание на успехи российского футболиста в «Арисе» и дать ему ещё один шанс заиграть в чемпионате Италии.

«Надеемся, что он вернётся в «Фиорентину». В Россию ему возвращаться не нужно. Даже Кипр лучше, ведь они играют в Лиге чемпионов, «Фиорентина» – в Лиге Европы, а наши клубы в еврокубках не выступают», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Кокорин провёл за «Арис» 29 матчей, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.