Моуринью определится со своим будущим после финала Лиги Европы

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью в скором времени определится со своим профессиональным будущим. Об этом сообщает Il Messaggero.

По информации источника, португальский специалист примет окончательное решение касательно своего пребывания в Риме после финального матча Лиги Европы, который состоится 31 мая. В последнем матче текущего сезона Лиги Европы «волки» встретятся с «Севильей».

Ранее сообщалось, что в услугах наставника интересовались боссы «ПСЖ». Отметим, что контракт между сторонами действует до лета 2024 года.