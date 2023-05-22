«Рома» не может победить в Серии А с 16 апреля

Шесть матчей подряд – именно столько игр после сегодняшней ничьей с «Салернитаной» насчитывает неудачная серия «Ромы» в Серии А.

Последняя на данный момент победа «Ромы» в турнире датирована 16-м апреля. После римская команда дважды терпела поражения и четырежды сыграла вничью.

Напомним, сегодняшним вечером «Рома» сыграла с середняком чемпионата Италии в боевую ничью – 2:2. Римляне занимают седьмое место в турнирной таблице Серии А, в случае, если «Ювентус» уже на деле лишится 10 очков – команда Жозе Моуринью поднимется на шестое место.

Тем не менее, «Рома» сыграет в финале Лиги Европы против «Севильи», матч состоится 31 мая в Будапеште. На прошлой неделе столичная команда в двухматчевом противостоянии в рамках полуфиналов выбила из туринра «Байер».