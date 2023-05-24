Николай Шпилевский: «Кокорин воскрес из небытия и показал, что он реально топовый футболист»

Николай Шпилевский, отец главного тренера «Ариса» Алексея Шпилевского, оценил вклад российского нападающего Александра Кокорина в чемпионство кипрской команды.

По словам Шпилевского, 32-летний форвард показал себя с самой лучшей стороны, регулярно делая разницу в решающие моменты матчей «Ариса».

«Ещё раз подтвердился класс Саши Кокорина, который воскрес из небытия и показал, что он реально топовый футболист. Хотя изначально было очень много скептиков», — цитирует Николая Шпилевского «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кокорин провёл за «Арис» 29 матчей, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что россиянин был признан лучшим игроком нынешнего розыгрыша чемпионата Кипра. Напомним, что права на Кокорина принадлежат итальянской «Фиорентине», а за «Арис» он выступает на правах аренды.