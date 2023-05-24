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Чемпионат Италии. Серия А

Николай Шпилевский: «Кокорин воскрес из небытия и показал, что он реально топовый футболист»

24 Мая 2023 • 14:37 Комментировать
Фиорентина
...
Рома
27.05 19:00

Николай Шпилевский, отец главного тренера «Ариса» Алексея Шпилевского, оценил вклад российского нападающего Александра Кокорина в чемпионство кипрской команды.

По словам Шпилевского, 32-летний форвард показал себя с самой лучшей стороны, регулярно делая разницу в решающие моменты матчей «Ариса».

«Ещё раз подтвердился класс Саши Кокорина, который воскрес из небытия и показал, что он реально топовый футболист. Хотя изначально было очень много скептиков», — цитирует Николая Шпилевского «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кокорин провёл за «Арис» 29 матчей, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что россиянин был признан лучшим игроком нынешнего розыгрыша чемпионата Кипра. Напомним, что права на Кокорина принадлежат итальянской «Фиорентине», а за «Арис» он выступает на правах аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арис Александр Кокорин Николай Шпилевский
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