Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может остаться в клубе.

Как стало известно Corriere dello Sport, 60-летний португалец готов продлить контракт с клубом, если «Рома» по итогам текущего сезона получит путевку в Лигу чемпионов. По информации источника, Моуринью уже сообщил руководству о том, что готов продолжить работу в команде. При этом отмечается, что «Рома» пока не предлагала новый контракт тренеру, однако может сделать это в ближайшее время. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в услугах Моуринью заинтересован в «ПСЖ».

После 36 туров «Рома» занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, набрав 60 очков.

Помимо этого, римский клуб вышел в финал Лиги Европы, где встретится с «Севильей». Матч пройдет 31 мая в 22:00 по мск. Победитель этого противостояния в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.