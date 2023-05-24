Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «Кокорину точно не нужно возвращаться в РПЛ»

24 Мая 2023 • 16:00 Комментировать
Фиорентина
...
Рома
27.05 19:00

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о будущем нападающего «Ариса» Александра Кокорина, права на которого принадлежат итальянской «Фиорентине».

Мостовой считает, что 32-летнему россиянину не стоит возвращаться в РПЛ.

«Может, он и «Фиорентине» ещё понадобится, кто же знает. Для него будет идеальным остаться на Кипре, играть и забивать голы. Там ему комфортно. Плюс поиграет в Лиге чемпионов», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кокорин провёл за «Арис» 29 матчей, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Отметим, что россиянин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арис Александр Кокорин Александр Мостовой
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФИОРЕНТИНА РОМА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Мая
16:56 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Локомотива» Педро Габриэл рассчитывает вернуться в бразильский клуб эксклюзив
16:55 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин назвал фаворита в борьбе за серебро в РПЛ
16:52 · Россия. Премьер-лига
Семак высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов
16:46 · Россия. Премьер-лига
Агент прокомментировал слухи о Малкоме
16:45 · Россия. Премьер-лига
Соболев рассказал, почему приехал на заседание КДК РФС на метро
16:42 · Россия. Премьер-лига
Лоськов — о Дзюбе: «Это личность, пару раз он хорошо пиханул и люди чуть опустились»
16:37 · Россия. Премьер-лига
Соболев прибыл на заседание КДК на метро
16:27 · Россия. Премьер-лига
Семак: Благодарен Спаллетти, ведь он взял меня в тренерский штаб
16:24 · Россия. Премьер-лига
Арбитр Карасёв после дерби «Спартак» - ЦСКА не получил назначений, ВАР – тоже
16:19 · Россия. Премьер-лига
Назначен судья на матч «Краснодар» - ЦСКА
16:12 · Россия. Премьер-лига
Три европейских гранда следят за Малкомом 1
16:09 · Россия. Премьер-лига
Петрушин: «Игра «Торпедо» в обороне — это тихий ужас» эксклюзив
16:00 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Кокорину точно не нужно возвращаться в РПЛ»
15:45 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» хочет получить за Малкома больше 40 миллионов евро
15:11 · Россия. Премьер-лига
Гулиев: «Приход Талалаева пошёл «Химкам» на пользу»
Все новости
Рекомендуем