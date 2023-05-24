Мостовой: «Кокорину точно не нужно возвращаться в РПЛ»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о будущем нападающего «Ариса» Александра Кокорина, права на которого принадлежат итальянской «Фиорентине».

Мостовой считает, что 32-летнему россиянину не стоит возвращаться в РПЛ.

«Может, он и «Фиорентине» ещё понадобится, кто же знает. Для него будет идеальным остаться на Кипре, играть и забивать голы. Там ему комфортно. Плюс поиграет в Лиге чемпионов», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кокорин провёл за «Арис» 29 матчей, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Отметим, что россиянин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра.