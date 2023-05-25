Итальянский журналист: «Фиорентина» попытается продать Кокорина за 3-4 миллиона евро»

Итальянский журналист Пьетро Лаззерини поделился мнением о перспективах российского нападающего Александра Кокорина в «Фиорентине». Напомним, сейчас 32-летний футболист выступает за кипрский «Арис» на правах аренды.

Лаззерини не верит в то, что россиянин получит ещё одну возможность закрепиться в итальянском клубе. По мнению журналиста, «Фиорентина» попытается продать Кокорина по максимально возможной цене.

«Точно не скажу, какой ценник выставят на Кокорина, но «Фиорентина» точно попытается получить настолько много, насколько это возможно. Полагаю, речь идёт про 3-4 миллиона евро», — цитирует Лаззерини «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кокорин провёл за «Арис» 29 матчей, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной России в 800 тысяч евро.

Отметим, что Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра в нынешнем сезоне.