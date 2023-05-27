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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» перевернула матч с «Ромом» и добилась победы

27 Мая 2023 • 21:01 Комментировать
Фиорентина
2:1
Рома
окончен

Финалисты еврокубков от Италии, «Фиорентина» и «Рома» встретились в матче 37-го тура. «Фиалки» намного чаще контролировали мяч, но по ударам не имели перевеса. «Волки» быстро забили, Ола Сольбаккен зацепился за мяч в штрафной и помог Стефану эль-Шаарави расстрелять цель. Игра перевернулась в концовке. Роландо Мандрагора после подачи на дальнюю штангу сбросил мяч Луке Йовичу фактически на пустые ворота. В похожем ключе флорентийцы забили снова, только уже Алеса Терзич помогал отличиться Кристиану Куаме.

Римляне продолжают серию матчей без побед и могут потерять шестое место еще в этом туре. Соперник делит восьмую строчку в таблице.

Протокол игры  
Фиорентина2:1Рома
  11'Эль-Шаарави Стефан (0:1)
(1:1) Йович Лука85'  
(2:1) Иконе Жонатан88'  
Черофолини МикелеВенути Лоренцо  50' 62' (Соттиль Рикардо ( 62') Мартинес Лукас II  42' 46' (Миленкович Никола ( 46') Роша Игор II  77'Бираги Кристиано 46' (Терзич Алекса ( 46') Дункан Альфред 76' (Куаме Кристиан ( 76') Мандрагора РоландоИконе ЖонатанБарак АнтонинСапонара Риккардо  25' 62' (Додо Домилсон ( 62') Йович Лука  64'
Запасные: Раньери ЛукаКайоде МайклГонсалес НиколасБонавентура ДжакомоАмрабат СофьянБьянко АлессандроБрекало ЙосипТерраччиано ПьетроКабрал АртурКастровилли Гаэтано
Свилар Миле  75'Бове ЭдоардоСмоллинг Крис 46' (Челик Мехмет ( 46') Льоренте ДиегоМиссори Филиппо  32'Залевски Никола 80' (Абрахам Тэмми ( 80') Вейналдум Джорджиньо 60' (Кристанте Бриан ( 60') Тахирович БенджаминСольбаккен Ола  58' 71' (Ибаньес Рожер ( 71') Эль-Шаарави Стефан 46' (Манчини Джанлука ( 46') Белотти Андреа
Запасные: Боер ПьетроДарбо ЭбримаГабриеле БальдиПагано РиккардоВольпато КристианКерамицис Димитриос
27 мая. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).

 

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Рома Фиорентина
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