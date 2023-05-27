«Фиорентина» перевернула матч с «Ромом» и добилась победы

Финалисты еврокубков от Италии, «Фиорентина» и «Рома» встретились в матче 37-го тура. «Фиалки» намного чаще контролировали мяч, но по ударам не имели перевеса. «Волки» быстро забили, Ола Сольбаккен зацепился за мяч в штрафной и помог Стефану эль-Шаарави расстрелять цель. Игра перевернулась в концовке. Роландо Мандрагора после подачи на дальнюю штангу сбросил мяч Луке Йовичу фактически на пустые ворота. В похожем ключе флорентийцы забили снова, только уже Алеса Терзич помогал отличиться Кристиану Куаме.
Римляне продолжают серию матчей без побед и могут потерять шестое место еще в этом туре. Соперник делит восьмую строчку в таблице.
Протокол игры
|11'Эль-Шаарави Стефан (0:1)
|(1:1) Йович Лука85'
|(2:1) Иконе Жонатан88'
Черофолини Микеле•Венути Лоренцо 50'62' (Соттиль Рикардо (62') •Мартинес Лукас II 42'46' (Миленкович Никола (46') •Роша Игор II• 77'Бираги Кристиано46' (Терзич Алекса (46') •Дункан Альфред76' (Куаме Кристиан (76') •Мандрагора Роландо•Иконе Жонатан•Барак Антонин•Сапонара Риккардо 25'62' (Додо Домилсон (62') •Йович Лука 64'
Свилар Миле• 75'Бове Эдоардо•Смоллинг Крис46' (Челик Мехмет (46') •Льоренте Диего•Миссори Филиппо• 32'Залевски Никола80' (Абрахам Тэмми (80') •Вейналдум Джорджиньо60' (Кристанте Бриан (60') •Тахирович Бенджамин•Сольбаккен Ола 58'71' (Ибаньес Рожер (71') •Эль-Шаарави Стефан46' (Манчини Джанлука (46') •Белотти Андреа
27 мая. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
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