«Фиорентина» перевернула матч с «Ромом» и добилась победы

Финалисты еврокубков от Италии, «Фиорентина» и «Рома» встретились в матче 37-го тура. «Фиалки» намного чаще контролировали мяч, но по ударам не имели перевеса. «Волки» быстро забили, Ола Сольбаккен зацепился за мяч в штрафной и помог Стефану эль-Шаарави расстрелять цель. Игра перевернулась в концовке. Роландо Мандрагора после подачи на дальнюю штангу сбросил мяч Луке Йовичу фактически на пустые ворота. В похожем ключе флорентийцы забили снова, только уже Алеса Терзич помогал отличиться Кристиану Куаме.

Римляне продолжают серию матчей без побед и могут потерять шестое место еще в этом туре. Соперник делит восьмую строчку в таблице.