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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» готова продать Абрахама, клуб требует 45 млн евро слухи

27 Мая 2023 • 03:49 Комментировать
Фиорентина
...
Рома
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Через 14 ч. 26 мин.

«Рома» готова расстаться с нападающим Тэмми Абрахамом, если будет предложена требуемая сумма.

25-летний футболист с долей неопределённости высказывался о своём будущем, отвечая на вопросы о возможном уходе после окончания сезона. В «Роме» совсем не исключают продажу: клуб ответит согласием, если покупатели предложат от 45 млн евро, докладывает Il Messaggero. Стоимость англичанина была бы значительно более высокой, если бы тот убедительно провёл нынешний сезон.

Тэмми Абрахам стал автором девяти забитых мячей и семи результативных передач в 51 поединке. Интерес к нему проявляют клубы Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Тэмми Абрахам трансферы футбола - лето 2023
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ФИОРЕНТИНА РОМА
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