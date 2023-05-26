Силкин: «Будет здорово, если Кокорин вернётся в Италию и там покажет свой уровень»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о будущем нападающего «Ариса» Александра Кокорина, права на которого принадлежат итальянской «Фиорентине».

Напомним, что российский футболист был признан лучшим игроком текущего розыгрыша чемпионата Кипра. За «Арис» нападающий провёл 29 матчей, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Силкин выразил надежду на то, что после возвращения в «Фиорентину» Кокорину предоставят возможность проявить себя в Италии.

«Кокорин — молодец, он здорово проявил себя на Кипре. Думаю, ему не нужно возвращаться в РПЛ. Посмотрим, может, он и «Фиорентине» понадобится. Будет здорово, если Кокорин вернётся в Италию и там покажет свой уровень», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Отметим, что «Фиорентине» Кокорин принадлежит с начала 2021 года. С тех пор за команду из Флоренции россиянин провёл в общей сложности 11 матчей, не отметившись в них результативными действиями.