«Фиорентина» впервые за полтора года одержала волевую победу в Серии А

В матче тридцать седьмого тура итальянского чемпионата вышедшая в финал Лиги конференций «Фиорентина» сыграла с финалистом Лиги Европы - столичной «Ромой». После первого тайма «Фиорентина» проигрывала со счетом 0:1, но сумела переломить ход сражения и забила дважды во второй половине игры, выиграв матч.

Как оказалось, «фиалки» одержали волевую победу в матче Серии А впервые с 30 ноября 2021 года, тогда это получилось в игре с «Сампдорией». В следующем, заключительном туре итальянского чемпионата Серии А, «Фиорентине» предстоит сразиться с «Сассуоло», это случится четвертого июня.