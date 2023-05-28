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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» впервые за полтора года одержала волевую победу в Серии А

28 Мая 2023 • 05:22 Комментировать
Фиорентина
2:1
Рома
окончен

В матче тридцать седьмого тура итальянского чемпионата вышедшая в финал Лиги конференций «Фиорентина» сыграла с финалистом Лиги Европы - столичной «Ромой». После первого тайма «Фиорентина» проигрывала со счетом 0:1, но сумела переломить ход сражения и забила дважды во второй половине игры, выиграв матч.

Как оказалось, «фиалки» одержали волевую победу в матче Серии А впервые с 30 ноября 2021 года, тогда это получилось в игре с «Сампдорией». В следующем, заключительном туре итальянского чемпионата Серии А, «Фиорентине» предстоит сразиться с «Сассуоло», это случится четвертого июня. 

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Фиорентина
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