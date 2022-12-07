Бывший игрок «Урала» Колесниченко близок к переходу в «Краснодар»

Бывший полузащитник «Урала» Кирилл Колесниченко близок к переходу в «Краснодар», сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, 22-летний футболист сейчас находится в расположении «быков» и готов заключить соглашение со своим новым клубом.

Напомним, в августе нынешнего года Колесниченко расторг контракт с «Уралом» по обоюдному согласию сторон. С тех пор футболист находится в статусе свободного агента.

В минувшем сезоне полузащитник провёл за команду из Екатеринбурга 19 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока молодёжной сборной России в 350 тысяч евро.