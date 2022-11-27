Гогниев высказался о возможном уходе лидеров «Химок» из клуба

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев высказался о возможном уходе ведущих футболистов из подмосковного клуба.

Ранее стало известно о том, что многие лидеры «Химок» хотят покинуть команду, которая после 17 туров текущего розыгрыша РПЛ занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

«На сегодняшний день это неактуально. Зачем вообще раскачивать эту тему?» — приводит слова Гогниева VPrognoze.

Напомним, Гогниев возглавил «Химки» в начале сентября, сменив на этом посту Николая Писарева. Под руководством 41-летнего специалиста «красно-чёрные» пока сумели одержать лишь одну победу. Свой следующий матч подмосковный коллектив проведёт сегодня, 27 ноября. В рамках 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России команда Гогниева встретится с «Краснодаром». Начало — в 19:00 по московскому времени.