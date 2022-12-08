«Хапоэль» готов выкупить у «Краснодара» Сулейманова

«Хапоэль» из Беэр-Шевы намерен выкупить нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, сообщает журналист Рой Янкеловиц.

Однако, по информации источника, израильский клуб намерен дождаться снижения трансферной стоимости 22-летнего футболиста. Отметим, что сейчас портал Transfermarkt оценивает Сулейманова в 3 миллиона евро.

«Шапи — один из лучших игроков в «Хапоэле», все им очень довольны. Да, клуб собирается выкупить его контракт, они просто ждут, потому что сумма трансфера высока», — цитирует Янкеловица «Матч ТВ».

В текущем сезоне нападающий провёл в составе «Хапоэля» 18 матчей, отметившись в них четырьмя голами и пятью результативными передачами.