Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук высказался о своей возможной отставке.

Ранее сообщалось, что руководство клуба уже приступило к поиску замены 41-летнему специалисту.

Сторожук признался, что ничего не знает о своём возможном увольнении и старается не обращать внимание на слухи.

«Я уверен в себе, считаю себя сильным человеком, поэтому руки опускать не собираюсь. Нужно работать и делать то, что ты знаешь», — приводит слова Сторожука «РБ Спорт».

Напомним, что Сторожук возглавляет «Краснодар» с марта нынешнего года. После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «быки» занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Отметим, что в последних семи матчах российского чемпионата подопечные Сторожука одержали лишь одну победу.