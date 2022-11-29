Ахметов: «Я полностью адаптировался в «Краснодаре»

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов рассказал, как проходит его адаптация в новом клубе.

Напомним, 24-летний футболист перешёл в стан «быков» минувшим летом из ЦСКА. По словам Ахметова он полностью адаптировался в «Краснодаре» и чувствует себя хорошо.

«Все ребята дружелюбные, все меня очень хорошо встретили. Сейчас нужно улучшать свою игру и помогать команде», — приводит слова Ахметова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне полузащитник провёл в составе своей команды 21 матч, забив четыре гола и отдав три результативные передачи.

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 25 набранных очков. Отметим, что в последних семи матчах чемпионата России «быки» сумели одержать лишь одну победу. По словам Ахметова, такие результаты обусловлены тем, что команда оказалась в психологической яме.