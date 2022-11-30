«Краснодар» не заинтересован в Джоакиме

«Краснодар» не заинтересован в услугах защитника «Куябы» Джоакима, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, российский клуб не намерен приобретать нового футболиста на позицию центрального защитника, поскольку сейчас ждёт возвращения парагвайца Хуниора Алонсо из «Атлетико Минейро». Кроме того, «Краснодар» сейчас активно занят поисками нового главного тренера.

Ранее сообщалось, что интерес к 23-летнему бразильцу также проявляют московские «Динамо» и «Спартак». Действующий контракт защитника с бразильским клубом рассчитан до конца декабря 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает Джоакима в 500 тысяч евро.