Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Gollandiya Нидерланды 7 Senegal Сенегал 6 Ekvador Эквадор 4 Katar Катар 0
Группа B
SShA США 5 Angliya Англия 4 Iran Иран 3 Uels Уэльс 1
Группа C
Polsha Польша 4 Saudovskaya Araviya Саудовская Аравия 3 Argentina Аргентина 3 Meksika Мексика 1
Группа D
Franciya Франция 6 Avstraliya Австралия 3 Tunis Тунис 1 Daniya Дания 1
Группа E
Ispaniya Испания 4 Yaponiya Япония 3 Kosta-Rika Коста-Рика 3 Germaniya Германия 1
Группа F
Horvatiya Хорватия 4 Marokko Марокко 4 Belgiya Бельгия 3 Kanada Канада 0
Группа G
Braziliya Бразилия 6 Shveycariya Швейцария 3 Serbiya Сербия 1 Kamerun Камерун 1
Группа H
Portugaliya Португалия 6 Gana Гана 3 Yujnaya Koreya Южная Корея 1 Urugvay Уругвай 1
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» не заинтересован в Джоакиме

30 Ноября 2022 • 16:32 Комментировать
Краснодар
4:1
Химки
окончен

«Краснодар» не заинтересован в услугах защитника «Куябы» Джоакима, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, российский клуб не намерен приобретать нового футболиста на позицию центрального защитника, поскольку сейчас ждёт возвращения парагвайца Хуниора Алонсо из «Атлетико Минейро». Кроме того, «Краснодар» сейчас активно занят поисками нового главного тренера.

Ранее сообщалось, что интерес к 23-летнему бразильцу также проявляют московские «Динамо» и «Спартак». Действующий контракт защитника с бразильским клубом рассчитан до конца декабря 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает Джоакима в 500 тысяч евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Куяба Хуниор Алонсо Джоаким
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Ноября
17:14 · Кубок России
Семак: «Я как тренер «Зенита» буду защищать своих игроков»
16:58 · Россия. Премьер-лига
Медведев: «С иранским клубом «Сепахан» нас связывает соглашение о сотрудничестве»
16:50 · Россия. Премьер-лига
​Динамовец Фернандес залечил травму
16:32 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» не заинтересован в Джоакиме
16:18 · Кубок России
Якубко — о драке в матче «Зенит» — «Спартак»: «Два дурака налетели, а дальше уже пошли эмоции ребят»
16:09 · Россия. Премьер-лига
Горшков: «Восстановление было тяжёлое»
16:05 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» назвал дату матча с «Сепаханом»
16:02 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Агент высказался о возможном переходе нападающего сборной Германии в «Зенит»
15:57 · Россия. Премьер-лига
Бородюк — о своём будущем: «Как только что-то будет — я сообщу»
15:31 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал о возможных трансферах «Зенита»
15:25 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда футболисты «Факела» выйдут из отпуска
14:44 · Россия. Премьер-лига
Агент: «У «Химок» есть желание выкупить Волкова»
14:34 · Россия. Премьер-лига
​«Проигравшие плачут»: Губерниев высказался о словах Салиховой насчёт помощи «Зениту» 1
14:27 · Россия. Премьер-лига
​Смородская: «Салихова никто в футболе!» 1
14:24 · Россия. Премьер-лига
Агент Джоакима прокомментировал возможный переезд игрока в РПЛ
Все новости
Рекомендуем