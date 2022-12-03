Сорокин: «Ни одного футболиста «Краснодара» не устраивает нынешнее положение команды»

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин подвёл итоги первой части сезона РПЛ. Напомним, после 17 туров «быки» располагаются на восьмой строчке турнирной таблицы, имея в своём активе 25 набранных очков.

По словам Сорокина, ни один игрок «Краснодара» не удовлетворён текущим положением команды. Отметим, что в последних семи турах нынешнего розыгрыша чемпионата России «быки» сумели одержать лишь одну победу.

«Мы потеряли очень много очков, провели большое количество не очень внятных матчей, где не было результата. Конечно, хотелось бы выше быть», — цитирует Сорокина Sport24.

В нынешнем сезоне 27-летний Сорокин провёл за «Краснодар» 11 матчей и отметился в них тремя результативными передачами.