Терёхин: «Краснодар» вот сейчас притормаживает»

Обладатель серебряных медалей чемпионата России в составе московского «Локомотива» Олег Терёхин поделился своим мнением о выступлении «Краснодара» в первой части Российской Премьер-лиги.

«Краснодар» вот сейчас притормаживает, а публике подавай победы. Значит, нужны мастера, без них никуда», - приводит слова Терёхина «Матч ТВ» в связке со словами спортсмена про легионеров.

Специалист напрямую связал ухудшение результатов краснодарского коллектива с уходом из клуба большого количества иностранных игроков.

После 17 туров чемпионата России «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице.