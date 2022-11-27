Агкацев рассказал о конкуренции с Матвеем Сафоновым

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о конкуренции с голкипером сборной России Матвеем Сафоновым.

В текущем сезоне РПЛ 20-летний Агкацев ни разу не вышел на поле в составе «быков», а в матчах Фонбет Кубка России на счету футболиста три встречи, в которых он пропустил один мяч и дважды сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Молодой вратарь признался, что ему тяжело постоянно сидеть на скамейке запасных и лишь изредка получать возможности для того, чтобы себя проявить.

«Я могу не играть по два месяца. Потом мне выпадет шанс, и надо выйти и отыграть уверенно, без ошибок. Я себя на это настраиваю. Думаю, справляюсь», — приводит слова Агкацева Metaratings.

Кроме того, футболист отметил, что пока не собирается покидать свою нынешнюю команду в поисках игровой практики.

Свой следующий матч «Краснодар» проведёт сегодня, 27 ноября, против «Химок» в рамках 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.